سيدات يد الأهلي يواجه المعادي اليوم في بطولة الدوري

يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق المعادي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على صالة المعادي؛ وذلك ضمن منافسات دوري اليد للسيدات .









وكان الأهلي قد حقق الفوز في آخر مبارياته على فريق هليوليدو مساء الثلاثاء الماضي بنتيجة ٥٧-١٨.

ومن جانبه قال الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق يد السيدات بالنادي الأهلي إن مواجهات فريق المعادي دائما ما تتسم بالندية خصوصا على ملعبه .









وأضاف أنه يثق في لاعبات الأهلي واستمرار تقديم العروض والنتائج المميزة التي ظهر بها الفريق من بداية الموسم الحالي.



