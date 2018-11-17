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سيدات يد الأهلي يواجه المعادي اليوم في بطولة الدوري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:15 م
سيدات يد الأهلي يواجه المعادي اليوم في بطولة الدوري
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أحمد جمال
 
يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق المعادي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على صالة المعادي؛ وذلك ضمن منافسات دوري اليد للسيدات .


وكان الأهلي قد حقق الفوز في آخر مبارياته على فريق هليوليدو مساء الثلاثاء الماضي بنتيجة ٥٧-١٨.
ومن جانبه قال الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق يد السيدات بالنادي الأهلي إن مواجهات فريق المعادي دائما ما تتسم بالندية خصوصا على ملعبه .


وأضاف أنه يثق في لاعبات الأهلي واستمرار تقديم العروض والنتائج المميزة التي ظهر بها الفريق من بداية الموسم الحالي.

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