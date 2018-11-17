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دراسة تحذر من عدم حصول الرضع على قسط كافِ من النوم طول الليل

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:08 م
دراسة تحذر من عدم حصول الرضع على قسط كافِ من النوم طول الليل
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أوضحت دراسة كندية أن الرضع الذين لا يحصلون على قسط كافِ من النوم خلال الليل، معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في النمو الإدراكي أو الحركي.

كما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط واف من النوم يؤدي لعدد من مشاكل النمو لدى الأطفال.

وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات 388 زوجا من الأمهات والرضع وسألوا النساء عن حالتهن المزاجية وساعات نوم أطفالهن وقيموا نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون ستة أشهر و12 شهرا و36 شهرا، وفقا لـ"رويترز".

وقالت ماري هيلين بنيستري كبيرة الباحثين من جامعة ماكجيل في مونتريال: "وجدنا أن نسبة مرتفعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و13 شهرا لا تنام خلال الليل وأن هذا ليس مرتبطا بنمو الأطفال أو الحالة المزاجية للأم".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ومن ثم ينبغي للآباء ألا يشعروا بالقلق إذا لم ينم طفلهم خلال الليل بحلول شهره السادس".
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