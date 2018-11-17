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طائرة الأهلي يواصل التدريب دون راحة بعد الفوز على ٦ أكتوبر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:13 م
طائرة الأهلي يواصل التدريب دون راحة بعد الفوز على ٦ أكتوبر
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أحمد جمال
 
قرر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواصلة التدريبات الجماعية للفريق بدون راحة عقب الفوز الذي حققه الفريق على نظيره فريق ٦ أكتوبر أمس في أول مباريات الدوري بالموسم الجديد.


وقرر مصيلحي أن يخوض اللاعبون التدريبات على فترتين يوميا ؛ استعدادا لمواجهة فريق بتروجت المقرر لها الاثنين المقبل على صالة نادي الشرقية للدخان.


ويسعى مصيلحي إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين بدنيا وخططيا من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات التي يخوضها الفترة القادمة.

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