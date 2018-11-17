السجن 3 سنوات لعاطلين لتزويرهما "عقد شقة" بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 3756 جنايات بلبيس لسنة 2010.



وعاقبت المحكمة المتهمان "عبدالمنعم.م.ال.ب" مُقيم بقرية "غيتة" التابعة لدائرة مركز بلبيس، و"عيد.م.إ" مُقيم بقرية "منشية سعدون" التابعة لدائرة مركز بلبيس، بالسجن 3 سنوان لكل منهما، حيث أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، وفي غضون عام 2007 اشترطا بالتحريض مع مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي لتمليك وحدة سكنية، وذلك بتزوير محضر تصديق رسمي منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.



وتبين قيام المتهمان بتزوير أختام شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاص بوزارة العدل وخاتم مصلحة الشهر العقاري بهدف تزوير عقد امتلاك الوحدة السكنية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.