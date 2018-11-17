أهلي ٢٠٠١ يرفض الراحة استعدادا لمواجهة إنبي ..الاثنين المقبل

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١ » تدريباته اليوم السبت دون الحصول على راحة، بعد الفوز على فريق النجوم أمس الجمعة، بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الجمهورية.







ولم يحصل الفريق على راحة من التدريبات بعد الفوز على النجوم، استعدادا لمواجهة إنبي بعد غد الاثنين، ضمن الجولة الثالثة عشرة.







ورفع الأهلي رصيده لـ ٣٤ نقطة، ليظل منفردًا بصدارة الترتيب، بعدما فاز هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربي ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت٤ – ٢، وعلى الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبياً مع مصر للمقاصة، قبل أن يفوز على النجوم ٤ - صفر، مسجلا بذلك ٤٣ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٦ أهداف فقط.



