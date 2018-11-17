لمخالفتهم الإشتراطات البيئية.. إغلاق عدد من الكافيهات في الإسكندرية (صور)

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة القوة الأمنية التابعة لقسم باب شرق، عدد من الكافيهات بسور النادي الأولمبي، وذلك بسبب الاعتداءات علي حرم الطريق العام، وتدخين الشيشة دون تحديد حيز للمدخنيين، وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.



وحسب بيان صادر من محافظة الإسكندرية، فإن قرار الغلق شمل كافتريا همبكة ونور بسور النادي الأولمبي، وكافيه زيزينا بشارع شامبليون، لمخالفاتهم لاشتراطات الترخيص، وإصرارهم علي المخالفة رغم الاخطارات المتكررة للجهات المعنية المتمثلة في اداراتي اشغال الطريق وشئون البيئة بحي وسط.



جاء ذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، وفي اطار محاربة ظاهرة الاشغالات الصارخة للكافيهات والاعتداءات علي حرم الطريق العام، وتدخين الشيشة دون تحديد حيز للمدخنيين، وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية وتحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط.