مصرع ربة منزل في حادث سير أثناء عبورها الطريق الزراعي بكفر الدوار

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل الإرسال الإذاعى إتجاه الإسكندرية.



بالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور المدعوه "ثناء ع.ا" 55 عاما - ربة منزل ومقيمه بقرية أبيس، للطريق المشار إليه إصطدمت به سياره ميكروباص قيادة "حسن م.ن" 23 عاما- سائق ومقيم بمركز الشهداء بالمنوفية مما أدى لإصابتها ووفاتها.



تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام، وبسؤال قائد السياره ونجل المتوفاه "عمرو أ.ع" 25 عاما - عامل، قررا بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر للعرض على النيابه العامة.