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مايكروسوفت تستحوذ على شركة "Xoxco" للذكاء الاصطناعي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
مايكروسوفت تستحوذ على شركة Xoxco للذكاء الاصطناعي
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استحوذت مايكروسوفت على شركة Xoxco المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نشره موقع zdnet الأمريكي.

وتساهم شركة Xoxco في تطوير المواقع المختلف من خلال طرح "بوتات" توفر طرق فعالة للرد على المستخدمين، وذلك بالاعتماد على تعلم الآلة، فيما كانت شركة Xoxco قد بدأت عملها في 2013 وقدمت عدد من الأنظمة المختصة فى المحادثات المبنية على الذكاء الاصطناعي.

ويعد من بين أبرز الأمثلة على أعمال الشركة بوت "Howdy" المستخدم على تطبيق سلاك، وكذلك بوت "Botkit" الذي يوفر أدوات تطوير المحادثات لمئات المطورين على منصة GitHub والذي استحوذت عليها مايكروسوفت مؤخرًا أيضا، فيما تركز شركة مايكروسوفت على تطوير مثل هذه التقيات للمساعدة فى تطوير بيئة العمل لخدمات Azure السحابية.
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