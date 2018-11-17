"جاجوار" تستعد لإطلاق نظام جديد لتوفير وقت السائقين!

كشفت شركة "جاجوار" للسيارات عن نظاما ذكيا جديدا يهدف إلى جعل الإشارات الحمراء أقل إزعاجًا، ويأتي بإسم "GLOSA"، ويتم التواصل مع إشارات المرور لتقديم المشورة للسائقين حول السرعة التي يحتاجون إليها.





من خلال تعديل السرعة أثناء القيادة يمكنك الوصول إلى الإشارة عندما تصبح خضراء، مما يسرع من رحلتك، كما يمكن أن تساعد التقنية أيضًا على تقليل عدد السيارات التى تتسابق لاجتياز إشارة المرور، مما يساهم في خفض الانبعاثات.



