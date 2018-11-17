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"جاجوار" تستعد لإطلاق نظام جديد لتوفير وقت السائقين!

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
جاجوار تستعد لإطلاق نظام جديد لتوفير وقت السائقين!
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كشفت شركة "جاجوار" للسيارات عن نظاما ذكيا جديدا يهدف إلى جعل الإشارات الحمراء أقل إزعاجًا، ويأتي بإسم "GLOSA"، ويتم التواصل مع إشارات المرور لتقديم المشورة للسائقين حول السرعة التي يحتاجون إليها.

من خلال تعديل السرعة أثناء القيادة يمكنك الوصول إلى الإشارة عندما تصبح خضراء، مما يسرع من رحلتك، كما يمكن أن تساعد التقنية أيضًا على تقليل عدد السيارات التى تتسابق لاجتياز إشارة المرور، مما يساهم في خفض الانبعاثات.

وقالت "جاجوار" إن التقنية الموجودة فى السيارات جاهزة للعمل، لكن هناك حاجة إلى بنية تحتية إضافية قبل أن تتمكن إشارات المرور من الاتصال بالسيارات، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات، فجزء من سبب التأخير هو أن النظام سيعتمد على خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول الذي  يوفر سعة أكبر للأجهزة، مما يعني إمكانية توصيل كل إشارات المرور والسيارات بالإنترنت.
المزيد عن: نظام جديد عربية سيارة سيارات جاجوار توفير الوقت السائقين اشارات المرور
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