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مدرب الهلال يوضح حقيقة عرض تدريب بنفيكا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
مدرب الهلال يوضح حقيقة عرض تدريب بنفيكا
مدرب الهلال
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الفجر السعودي
 
نفى البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن يكون لديه رغبة في الرحيل عن النادي، وقال إنه مرتبط بعقد، وهو رجل يحترم تعاقداته.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، نفى جيسوس أن يكون لديه نية في العودة إلى تدريب فريق بنفيكا، وتواصله مع رئيس النادي البرتغالي من أجل ذلك، وقال إن لديه صداقات جيدة مع مسؤولي بنفيكا، لكنه لن يعود لتدريب الفريق في المستقبل القريب؛ وذلك على الرغم من اعترافه بأن تدريبه بنفيكا كان سببًا في شهرته عالميًّا، لدرجة ترشيحه لتدريب ريال مدريد عقب إقالة جولين لوبيتيجي.

وأضاف جيسوس أن فريق الهلال يتقدم بثبات في مسابقة الدوري السعودي، وكذلك في بطولة كأس زايد للأندية العربية، وهو أمر يشجعه على البقاء في منصبه.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد جدلًا حول مستقبل المدرب البرتغالي مع الهلال، وهو ما دفعه إلى التصريح لوسائل إعلام برتغالية بأن الهلال عرض عليه التجديد لمدة 3 سنوات، غير أنه وافق على التوقيع لعام واحد فقط.

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