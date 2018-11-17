كريستينا بالمر: نجتمع لحماية كوكبنا.. ولنعيش في تناغم

قالت كريستينا بالمر، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إنه قد تم غحراز تقدم كبير من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في السنوات الماضية، مؤكدة أنها متفائلة بأنه سيتم تحقيق تقدم أكبر خلال السنوات القادمة.

وأشارت "بالمر"، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنه بالتعاون مع مصر والصين تم إعلان خطة لصون كافة أنماط الحياة على الأرض.

وأضافت، أن هناك تحديات جسام حتى نعيش في تناغم مع البيئة على كوكب الأرض، متابعة: "نجتمع اليوم لإيجاد حلول لحماية كوكبنا".

ويشارك الرئيس السيسي في افتتاح فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء والشخصيات العربية والأجنبية.