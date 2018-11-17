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"نقابة المهندسين" بالإسكندرية تطلق حملة مشروعك

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق حملة مشروعك
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس كريم عزت حملة "مشروعك..ماذا وكيف يكون" على صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بها.

تهدف الحملة في سياقها إلى تجميع الأفكار المختلفة للمهندسين أصحاب الخبرة في المشروعات ولديهم بالفعل مشروعات قائمة، أو من لديهم فكرة تنقصها بعض الإرشادات والدعم بالإضافة إلى من لديهم الاستعداد للدخول في مجال المشروعات الصغيرة، وانطلاقا ً من حرص النقابة على تقديم خدمات مختلفة لمهندسيها.
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