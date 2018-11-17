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تحرير 814 مخالفة مرورية وسحب 28 رخصة في حملة بالقليوبية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
تحرير 814 مخالفة مرورية وسحب 28 رخصة في حملة بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 814مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 814مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو142مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل10050جنيه وسحب25دراجة نارية وحجز 9دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 28 رخصة وتحصيل 2650 جنيه غرامة.


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