سفير المكسيك يسلم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي

قال خوزيه أوكتافيوس، سفير المكسيك بالقاهرة، إنه خلال رئاسة المكسيك لمؤتمر الأطراف الثالث عشر، خلال العامين الماضيين، عملنا للنهوض على برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجي، بالتعاون مع المسؤولين الدولين، خاصة في مجالات الصيد الجائر.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في هذا الإطار ومن أجل تعميم التنوع البيولوجي، تعتبر المكسيك أنها من الدول التي قامت بإطراء العمل لدعم ذلك في قطاعات الصحة والتعدين لصالح السكان المحليين والشباب، وعليه سنستطيع تحقيق برنامج 2030، ونحن في الطريق إلى العمل على إعداد خطة 2050 والتي سيتم وضعها في الصين بعد عامين".

ووجه "أوكتافيوس"، التحية للحكومة المصرية، لنشر التقرير المعني بمؤتمر الأطراف الثالث عشر والذي استضافته المكسيك، والذي يوضح ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتعميم التنوع البيولوجي، طبقا لشواغل كل دولة، مؤكدا أنهم لديهم الثقة في أنه بتضامن مصر معهم سيحققوا الأهداف المرجوة، معلنا انطلاق المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، برئاسة مصر.