ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سفير المكسيك يسلم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
سفير المكسيك يسلم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي
طباعة
شرم الشيخ - هديل هاشم
 

قال خوزيه أوكتافيوس، سفير المكسيك بالقاهرة، إنه خلال رئاسة المكسيك لمؤتمر الأطراف الثالث عشر، خلال العامين الماضيين، عملنا للنهوض على برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجي، بالتعاون مع المسؤولين الدولين، خاصة في مجالات الصيد الجائر.

 

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في هذا الإطار ومن أجل تعميم التنوع البيولوجي، تعتبر المكسيك أنها من الدول التي قامت بإطراء العمل لدعم ذلك في قطاعات الصحة والتعدين لصالح السكان المحليين والشباب، وعليه سنستطيع تحقيق برنامج 2030، ونحن في الطريق إلى العمل على إعداد خطة 2050 والتي سيتم وضعها في الصين بعد عامين".

 

ووجه "أوكتافيوس"، التحية للحكومة المصرية، لنشر التقرير المعني بمؤتمر الأطراف الثالث عشر والذي استضافته المكسيك، والذي يوضح ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتعميم التنوع البيولوجي، طبقا لشواغل كل دولة، مؤكدا أنهم لديهم الثقة في أنه بتضامن مصر معهم سيحققوا الأهداف المرجوة، معلنا انطلاق المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، برئاسة مصر.


المزيد عن: سفير المكسيك بالقاهرة التنوع البيولوجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 12:10:02 PM