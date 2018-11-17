جوردي ألبا يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

بدأ نادي برشلونة الإسباني التواصل مع فيسنتي فوريس وكيل أعمال الإسباني خوردي آلبا ظهير أيسر نادي برشلونة من أجل بحث تحسين بنود عقده.









وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يخشى رحيل خوردي آلبا ليوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.









ومن المقرر نهاية عقد آلبا الحالي مع برشلونة في عام 2020، حيث كان جدد عقده لآخر مرة مع نادي برشلونة بعام 2015.









وكان خوردي آلبا انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2012 قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني.



