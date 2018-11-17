الشركات البريطانية تدعم الخروج من الاتحاد الأوروبى وتستعد للأسوأ

اصطفت شركات بريطانية لمساعدة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على ترويج مسودة اتفاقها لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لخطط مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بينما تقاتل ماى من أجل بقائها السياسي.





وقال "وارين إيست" الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس لهيئة الإذاعة البريطانية "هذه الاتفاقية ليست سوى مسودة"، وأضاف "سنستمر في خطط الطوارئ الخاصة بنا والتي تشمل إجراءات الاحتياط للحصول على كل القدرات اللوجستية اللازمة لمواصلة تنفيذ أعمالنا".

وتعمل شركة إيرباص الجوية، على افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقاً لرسالة موجهة إلى موظفيها، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت الوثيقة "بالنسبة للفرق التي تعمل على التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب أن نركز ونواصل العمل بأقصى سرعة انطلاقاً من سيناريو أساسي بأنه لن يكون هناك اتفاق