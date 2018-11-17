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الأهلي وكهربا يشعلان "غضب" جروس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
الأهلي وكهربا يشعلان غضب جروس
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الفجر الرياضي
 

اعرب كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن غضبه الشديد من أنباء توقيع "كهربا" للأهلي خلال الأيام الماضية.


وطلب جروس من مسئولي الزمالك، ضرورة إنهاء تجديد عقد "كهربا" في أسرع وقت، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم زعزعة الاستقرار الحالي.


ويسعي مجلس الزمالك، لتمديد عقد "كهربا"، لقطع شائعات رحيله عن القلعة البيضاء وإغلاق صفحة ارتباطه بالانضمام للأهلي.

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