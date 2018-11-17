تيريزا ماي: كأس ويسكي قضى على إرهاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

كأس من الويسكي ساعدني على التخلص من الصعوبات التي واجهتني يوم الأربعاء، بهذه العبارة تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مقابلة لها مع صحيفة "الديلي ميل".





عدت إلى منزلي مساء يوم الأربعاء الذي كان يوما عصيبا بالنسبة لي، لأرى زوجي فيليب وقد صب لي كأسا من الويسكي، ساعدني على التخلص من مشاكل وصعوبات هذا النهار.





لقد كان نهارا شاقا، عدت في الحادية عشر مساء للمنزل، وكان فيليب بانتظاري لأحتسي كوبا من الويسكي برفقته.





بهذه العبارات تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية في مقابلة مع صحيفة "الديلي ميل"، والتي تحدثت عن الاجتماع الذي استمر لخمس ساعات، لتوافق بعده الحكومة على أحكام المعاهدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم من خلالها إعلان الانفصال.





الأمر الذي يعتبر انتصارا تكتيكيا لرئيسة الوزراء، حيث تمكنت من إقناع أغلب الوزراء على دعم وثيقتها في الخروج من الاتحاد.





بالرغم من الإعلان عن الإنفصال إلا أن عددا من الوزراء رفضوا الوثيقة وأعلنوا استقالتهم، بالإضافة لعدم وجود رضا تام في البرلمان البريطاني عن هذا الإجراء.





حيث تطرح عدد من السيناريوهات المحتملة ومنها إمكانية إطلاق حملة لسحب الثقة من رئيسة الوزراء، فبنظر الكثير من المشككين فإن ماي "خانت أفكار بريكست".





ولم تصرح ماي عن كمية الكحول الى شربتها تلك الليلة، قائلة بأن نهارا شاقا ينتظرها في اليوم التالي، وأضافت "عندما تكون رئيس وزراء، تستيقظ كل صباح وأنت لاتعرف مالذي ينتظرك في هذا اليوم".



