تعرف على تشكيل الأهلي في الشوط الثاني أمام فريق الشباب

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة تغييرات على تشكيل فريقه في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 97.





وجاء تشكي الأهلي في الشوط الثاني كالتالي :-





حراسة المرمى : شريف إكرامي





خط الدفاع : كريم يحيى ومحمد عبدالمنعم وسعد سمير وصبري حيل





خط الوسط :هشام محمد وعربي بدر ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وميدو جابر





خط الهجوم : عمرو جمال.





ويتقدم الأهلي في الشوط الأول على فريق الشباب بالنادي بهدف وليد سليمان من ركلة جزاء.



