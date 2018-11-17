استدعاء السفير الروسى فى فنلندا بعد اعتراض مناورات الناتو

تم استدعاء السفير الروسي في فنلندا "بافل كوزنيتسوف" إلى اجتماع يوم الإثنين مع وزير الدولة الفنلندي "ماتي أنتونين" بشأن تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي "جى بى اس" في فنلندا خلال المناورات الحربية الأخيرة لحلف الناتو.





. وقال وزير الخارجية الفنلندي ، تيمو سواني "ليس لدينا أي شيء نخفيه هنا، حادث الاعتراض أمر خطير يزعج الطيران المدني".





وأضاف، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم "سنتصرف تجاه روسيا وسنناقش هذا الأمر ونتوقع ردوداً"، وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إن تعطيل إشارة نظام تحديد المواقع فى فنلندا خلال المناورات العسكرية الأخيرة للناتو جاءت من الأراضي الروسية.