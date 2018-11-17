قوات إسرائيلية تكثف وجودها في جنين

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات "الاحتلال" الإسرائيلي نصبت اليوم السبت، عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات محافظة جنين.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصاد قولها، إن "قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وعلى الشارع الالتفافي جنوب جنين، وفي محيط بلدة يعبد، وعلى شارع جنين - حيفا".





وأضافت المصادر، أن "جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز أجبروا المواطنين على النزول من المركبات، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبوا عددا منهم، الأمر الذي أدى إلى إعاقة الحركة وتعطيل حركة السير".