ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوصل الإماراتي

تعرض إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة في الكاحل خلال مباراة الفريق الأحمر الودية أمام فريق الشباب بالنادي والمقامة على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.





ولم يتمكن محارب من استكمال اللقاء حيث غادر قبل نهاية الشوط الأول بقليل، رفقة طبيب الفريق.





ويتقدم الأهلي في الشوط الأول على فريق الشباب بالنادي مواليد 97 بهدف وليد سليمان.





ويستد الأهلي للسفر إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية.