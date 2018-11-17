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خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار
خفر السواحل الامريكى
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وكالات
 
 قال خفر السواحل الأمريكي إنه ضبط حوالي 18.5 طن من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار في شرق المحيط الهادي.

وأضاف أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل في ميناء بورت إيفرجليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا يوم الخميس بعد ضبطها من 15 سفينة تهريب كانت في المياه الدولية.

وأشار خفر السواحل أمس الجمعة إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها به وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين لا يزال أحد أكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.

المزيد عن: ضبط شحنة كوكايين خفر السواحل الامريكى امريكا 500 مليون دولار
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