مصرع وإصابة 8 في إنقلاب سيارة بطريق "قنا - القصير"

لقي طالب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – القصير، اثر السرعة المفرطة.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع الطالب أحمد مصطفى، 7 اعوام، وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة، بطريق قنا – القصير، اثر السرعة المفرطة.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

