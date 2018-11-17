مصرع وإصابة 8 في إنقلاب سيارة بطريق "قنا - القصير"
السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:22 صبسام عبدالحميد
لقي طالب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين، في انقلاب سيارة، بطريق قنا – القصير، اثر السرعة المفرطة.
وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع الطالب أحمد مصطفى، 7 اعوام، وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة، بطريق قنا – القصير، اثر السرعة المفرطة.
تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع الطالب أحمد مصطفى، 7 اعوام، وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة، بطريق قنا – القصير، اثر السرعة المفرطة.
تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.