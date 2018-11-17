محمود فوزي يكتب : Cairo ICT وأيقونة العلاقات العامة الرقمية

يقتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 نوفمبر المقبل- وعلي مدار أربعة أيام- فعاليات الدورة الـ22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT بمركز المعارض بالتجمع الخامس ، وهو الحدث الدولي الذي اعتاد الرئيس علي افتتاحه ورعايته منذ توليه رئاسة الجمهورية ؛ تأكيدًا منه علي كون المعارض والمؤتمرات والأحداث الخاصة؛ أحد أدوات القوة الدبلوماسية الناعمة التي توظفها الدول في تدعيم علاقتها السياسية مع غيرها، وترويج صورتها الذهنية ،وتوطيد مكانتها السياسية علي الخريطة الدولية ، وهو ما يتسق مع الصبغة الدولية للحدث الذي شهدت دوراته السابقة حضور سفراء و ممثلي وزارات الاتصالات لأكثر من( 50 دولةً) في إفريقيا، وأوروبا، وآسيا.



والحديث عن هذا الحدث الدولي الضخم يمتد للعديد من المقالات ، لذا أحاول في هذا المقال الوقوف علي ظاهرة واحدة أكثر بروزًا ؛ وهي كون الحدث بمثابة أيقونة العلاقات العامة الرقمية في مصر ؛ حيث يتمثل زوار المعرض في مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية من المهتمين بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حتي و إن كانوا من الأطفال والمراهقين محترفي الألعاب الإلكترونية ، وكذلك الشباب وكبار السن من هواة ومحترفي تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلي جانب حضور كافة القطاعات المصرية والأجنبية الخاصة / الحكومية من مشغلي ومقدمي خدمات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في أقسامها ووحداتها العملية والإدارية ، والتي يصل عددها لنحو 500 شركة ومنظمة .



هذه الكثافة الجماهيرية الضخمة من زوار Cairo ICT جعلت منه أيقونة تقدم لجمهورها- علي اختلاف أهدافهم- خبرات معرفية وحلولًا للمشكلات علي نطاق واسع To wider audience cognitive or problem-solving experiencesمن خلال المعلومات وأشكال المعارف المتدفقة عبر فعالياتها، والتي تتيح للزوار فرص التفاعل والتفكير المعرفي مع ذويهم ومع منظمي الحدث والعارضين فيه، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مع المشاهير ونجوم المجتمع الذين يتم دعوتهم للترويج للحدث ، وجذب جماهيره المستهدفة ،وتشكيل صورة ذهنية ومكانة متميزة للمنتجات والعلامات التجارية المعروضة.

كما يقدم الحدث من خلال فعالياته المتعددة من الندوات والحلقات النقاشية، واجتماعات رجال الأعمال، والعروض الترفيهية ، والمسابقات الترويجية فرصًا لزوارها للتفاعل المادي physical interactions مع العلامات التجارية والمنتجات والعارضين، والانغماس في أنشطة المبيعات، و إقامة علاقات تجارية و فرص عمل مع جماعات المصالح، وغيرها من الجوانب التسويقية التي تطرح -علي نحو مواز- فرصًا أخري لتنمية أشكال التفاعل الاجتماعي بين الجمهور، من خلال انغماسهم في أنماط معيشية وتصرفات بديلة alternative ways of doing things, lifestyles



