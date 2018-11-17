"بوتين" يحتفي بالوفد السعودي المشارِك في منتدى بطرسبرج

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، سليفي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء المشاركة في منتدى بطرسبرج الثقافي.





كما أرفق الأمير مجموعة من الصور التُقطت في المنتدى، منها صورة سيلفي أخرى مع وزير الثقافة الإيطالي، كتب تحتها: "سعدت بلقاء وزير الثقافة الإيطالي، ونملك العديد من الفرص لمستقبل تعاون قوي بين البلدين".





وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود في تغريدته: "استجبنا لدعوة الأصدقاء في روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبرج الثقافي.. كانت فرصة لعقد لقاءات مع المسؤولين لتعزيز أوجه التعاون الثقافي، وتوجت بلقاء فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".





وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة قد التقى في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي؛ وذلك على هامش المنتدى الثقافي الدولي؛ حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية السعودية الإيطالية.





واحتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرج الثقافي الذي افتتح يوم الخميس الماضي، بحضور نائبة رئيس الوزراء الروسي أولجا جولوديتس، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي.





ويضم برنامج الأعمال 14 جناحا، منها المتاحف والسيرك والمسارح والسينما والأدب والسياحة والفلكلور والتراث الشعبي وغيرها.





يذكر أن علماء الآثار الروس، أبدوا اهتماماً خاصاً بالآثار التاريخية في السعودية، إذ يجري العمل حالياً على إعداد نص اتفاقية لتوقيعها مع وزارة الثقافة السعودية.





وكان المؤرخ المستشرق الروسي ميخائيل بيتروفسكي قد أكد أن متحف الإرميتاج الحكومي يعمل على إعداد نص اتفاقية لتوقيعها مع وزارة الثقافة في المملكة، حول الحفريات المشتركة في أكثر من موقع أثري مهم للغاية على أراضي المملكة.





وكان بيتروفسكي ضمن وفد زار السعودية نهاية أكتوبر الماضي. وأجرى محادثات مع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، قال بعدها: "بحثنا خلال اللقاء مع وزير الثقافة في السعودية المعايير الرئيسية لاتفاقية حول العمل المشترك لعلماء الآثار الروس، في بعثات مشتركة".





وأكد اهتمام علماء الآثار الروس بالحفريات في مواقع أثرية كثيرة في المملكة، وأشار بصورة خاصة إلى منطقة جازان جنوب غربي المملكة، ومدائن صالح في محافظة العلا.



