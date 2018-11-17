القيادة تهنئ سلطنة عمان والمغرب بذكرى اليوم الوطني والاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.





وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافةً.





كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.





في الوقت نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.





وأرسل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة كذلك إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



