ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القيادة تهنئ سلطنة عمان والمغرب بذكرى اليوم الوطني والاستقلال

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
القيادة تهنئ سلطنة عمان والمغرب بذكرى اليوم الوطني والاستقلال
قيادة المملكة
طباعة
الفجر السعودي
 
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافةً.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

في الوقت نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأرسل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة كذلك إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

المزيد عن: محمد بن سلمان قيادة الممكلة سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 10:40:10 AM