وزير التعليم العالي الأسبق: ليس لدينا رفاهية تأجيل تطوير المنظومة التعليمية

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق: "إننا لا نملك رفاهية الانتظار أو تأخير بعض الأمور للنهوض بالمنظومة التعليمية".

وأشار "الشيحي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه لابد من نشر ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر، فلم يعد هناك الوظائف التي تنتظر من يشغلها، مشددًا على ضرورة أن يبتكر الطالب مشروعه أثناء مرحلة الدراسة.

وأضاف، أنه لابد من سد الفجوة بين مجتمع الصناعة والمجتمع الأكاديمي.