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نجم برشلونة يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
نجم برشلونة يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول
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الفجر الرياضي
 
يسعى نادي ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح إلى التعاقد مع 3 لاعبين سوبر لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، للمنافسة بقوة مع نادي مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس امستردام الهولندي واللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نادي نابولي الإيطالي.

أما ليفربول فيرغب في التخلص من البرازيلي فابينيو والكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ناثانيل كلاين والإنجليزي دومينيك سولانكي والبلجيكي ديفوك أوريجي والصربي لازار ماركوفيتش. 

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