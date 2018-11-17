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ضبط 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في شارع مستشفى الصدر بالجيزة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:09 ص
ضبط 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في شارع مستشفى الصدر بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

 

وأشرف على الحملة اللواء إيهاب مختار نائب مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق العامة.

 

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال جهود البحث الجنائي ضبط 14 تاجر مخدرات، وتنفيذ 40 حكم قضائي، ورفع 80 حالة إشغال طريق.

 

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان وجارٍ التنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان أخر لعرض بضائعهم.

المزيد عن: ضبط شارع مستشفى الصدر تجار مخدرات الجيزة
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