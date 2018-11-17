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موجيريني: العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوروبي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
موجيريني: العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوروبي
موجيريني
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وكالات
 
تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي أكدت دعم الاتحاد الأوروبي له شخصياً وللحكومة.

وقدمت موغيريني التهنئة لعادل عبد المهدي بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "يتابع بارتياح" خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة و"السعي لتجاوز المحاصصة" في اختيار الوزراء، مشيرة إلى أن "العراق وبسبب تاريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مد جسور التعاون في المنطقة ككل".

وأكدت موغيريني خلال الاتصال استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً، فضلاً عن دعمه للعراق في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية على إيران واستعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج تلك العقوبات.

وقدمت موغيريني دعوة مفتوحة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة الاتحاد الأوروبي، والذي قدم دعوة لموغيريني لزيارة العراق قريباً.
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