عين | كيكي.. مايسترو ريال بيتيس وصاعق برشلونة

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام نظيره ريال بيتيس بننتيجة 2-4 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 12 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

سجل رباعية بيتيس كل من جونيور فيربو وسانشيز خواكين وجيوفاني لو سيلسو وسيرخيو كاناليس في الدقائق 20 و34 و71 و83 بينما ثلاثية برشلونة عن طريق ميسي "هدفين" وفيدال في الدقائق 68 و79 و93.





يقود ريال بيتيس حاليًا كيكي سيتيين والملقب بالمايسترو، حيث أعلن النادي في 26 مايو 2017 تعيين كيكي سيتيين في منصب المدير الفني للفريق بعقد لمدة ثلاثة أعوام. ودرب سيتيين لاس بالماس لمدة موسمين وسبق له أن تولى تدريب ريسينج سانتاندر وإيخيدو ولوجرونيس ولوجو ومنتخب غينيا الاستوائية.





واختارت عين الفجر الرياضي سيتيين نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي:-





- ولد إنريكي سيتيين سولار والمعروف بكيكي سيتيين في 27 سبتمبر 1978 بمدينة سانتاندير عاصمة منطقة كانتابريا التي تقع بين إقليم الباسك وإمارة أستورياس في إسبانيا.





- بدأ كيكي مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي كازابلانكا ثم إنتقل بعدها إلى بيرنس وكان يلعب في مركز خط الوسط.





- لعب كيكي في 4 أندية طوال مشواره كلاعب، وهي :- ريسينج سانتاندر (منذ 1977 حتى 1985 وعاد إليه مرة أخرى في 1992 وظل في صفوفه حتى 1996، خاض خلالهم 328 مباراة وسجل 68 هدف) وأتلتيكو مدريد (منذ 1985 حتى 1988، خاض خلالها 73 مباراة وسجل 7 أهداف وفاز معه بكأس السوبر الإسباني عام 1985) ولوجورونيس (منذ 1988 حتى 1992، خاض خلالها 114 مباراة وسجل 20 هدف) وليفانتي (في 1996، خاض خلاله 3 مباريات فقط).





- إنضم كيكي لصفوف المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً عام 1978. وفي عام 1985 إنضم للمنتخب الأول لمدة عام، حيث لم يكن حظه جيد على المستوى الدولي.





- اتجه كيكي للتدريب عقب إعتزاله عام 1996 وبدأ مشواره التدريبي بقيادة ريسينج سانتاندر (قاده منذ 4 أكتوبر 2001 حتى 30 يونيو 2002 في 36 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 مباريات) ثم قاد بعده 5 أندية ومنتخب واحد حتى الآن، قادها بالترتيب التالي :- بوليديبرتيفو إيخيدو (قاده منذ 1 يوليو 2003 حتى 17 نوفمبر من نفس العام في 13 مباراة، فاز في مبارتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات) ومنتخب غينيا الإستوائية (قاده منذ 1 يوليو 2006 حتى 8 أكتوبر من نفس العام في مباراة وحيدة وخسرها) ولوجورونيس (قاده منذ 30 مايو 2007 حتى 15 يناير 2008 في 20 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات) ولوجو (قاده منذ 10 يونيو 2009 حتى 1 يوليو 2015 في 258 مباراة، فاز في 97 مباراة وتعادل في 83 مباراة وخسر 78 مباراة) ولاس بالماس (قاده منذ 19 أكتوبر 2015 حتى 27 مايو 2017 في 78مباراة، فاز في 26 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر 34 مباراة) وريال بيتيس (قاده منذ 26 مايو 2017 حتى الآن في 56 مباراة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 19 مباراة حتى الآن).



