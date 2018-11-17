أبرزهم مع محمد رمضان وتامر حسني.. خالد الصاوي يدخل 2019 بـ4 أفلام

أصبح الفنان خالد الصاوى مجبراً على تأجيل عودته إلى الدراما حتى إشعار آخر، حيث ظهر الصاوى لآخر مرة فى الدراما عام 2016 من خلال مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، وبعدها توقف مسلسله "فوبيا" العام الماضى نهائياً عقب تصوير بعض أحداثه، اضافه إلى اعتذاره عن مسلسل آخر من نوعية الـ45 حلقة.









خالد الصاوى كان ينوى العودة بقوة إلى الدراما فى 2019 من خلال مسلسلين دفعة واحدة ولكن فى النهاية ابتعد عن العملين رغم اتفاقه مع الجهة المنتجة على كافة التفاصيل، حيث اعتذر عن الأول وهو "قيد عائلى" من 45 حلقة للمخرج تامر حمزة والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى، كما أن مشروعه الثانى من نفس الشركة وهو "أبيض غامق" الذى كان مقرر عرضه فى شهر رمضان 2019 توقف نهائياً.







وقرر الصاوى صب كل تركيزه على السينما خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد على المشاركة فى بطولة 5 أفلام جديدة، الأول هو "الفارس" تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فيه إلى جانب كريم عبد العزيز وأنوشكا والمقرر بدء فى صيف العام المقبل، والفيلم الثانى هو "حمزة" مع النجم تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق ومقرر عرضه فى عيد الفطر 2019.





