الزمالك يواجه أهلي بني غازي وديا استعدادا للداخلية

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أهلي بني غازي، وديا على استاد النادي بميت عقبة، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة الداخلية في الدوري العام.





ويواجه الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري العام.

وقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة لنجوم الدكة البيضاء للمشاركة فى ودية اليوم وعلى رأسهم حميد أحداد ومصطفى فتحى وأحمد مدبولى و محمود دونجا و محمد حسن ومحمد عبد السلام وعماد السيد .





ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم اللاعبين الدوليين وهم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز والثلاثى طارق حامد ومحمود جنش ومحمود الونش وكذلك ثنائى المنتخب الأوليمبى عمر صلاح و محمد يوسف كماتشو والكونغولى كاسونجو بالإضافة إلى أحمد فتوح لمعاناته من الإصابة.



