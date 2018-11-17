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استمرار أعمال إصلاح الفواصل بكوبري الجلاء مع انتشار كاميرات المراقبة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
استمرار أعمال إصلاح الفواصل بكوبري الجلاء مع انتشار كاميرات المراقبة
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كريم المنجي
 

راقبت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط التحويلات المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء ﻹجراء أعمال إصلاح فواصل لمنع وقوع الحوادث والزحام المروري خلال فترة الأعمال، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.

 

‏وتستمر الأعمال بالنسبة للغلق الجزئي لكوبري الجلاء للساعة 6 صباح الأحد وستكون على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حارةه مرورية من كل اتجاه، مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي بالكوبري، بإجراء تحويلات القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء، ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

 

وسيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين، لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبري الجلاء، ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبري قصر النيل، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق مع وكيل قطاع مرور الغرب، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


المزيد عن: كوبري الجلاء كاميرات مراقبة إنتشار أعمال إصلاح
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