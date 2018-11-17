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ضبط هارب من 3 أحكام قضائية أحدها مؤبد بالدقي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:48 ص
ضبط هارب من 3 أحكام قضائية أحدها مؤبد بالدقي
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
تمكن ضباط مباحث جرائم النشر بمديرية أمن الجيزة، من القبض على هارب من 3 أحكام قضائية بدائرة قسم الدقي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة مفاده أنه أثناء تواجد ضباط وحدة مباحث جرائم النشل بالقطاع بدائرة قسم شرطة الدقي، تمكنوا من ضبط محمد.ش.أ.ح، 31 سنة، منجد أفرنجى السابق إتهامه في 5 قضايا ( سرقة، مخدرات ) والمحكوم علية الهارب في 3 قضايا مخدرات بالسجن المؤبد، 10 سنوات في قضية مخدرات، شهر في قضية سرقة، وبمواجهته إعترف بالأحكام الصادرة ضده.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
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