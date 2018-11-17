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نشرة مرور "الفجر": انسياب في حركة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
نشرة مرور الفجر: انسياب في حركة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
سيولة مرورية
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كريم المنجي
 
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
المزيد عن: نشرة مرور الفجر سيولة مرورية القاهرة الجيزة إنسياب
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