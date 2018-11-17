الأرجنتين تعلن العثور على حطام الغواصة المفقودة منذ عام

أعلنت الأرجنتين أنها تمكنت من تحديد موقع حطام الغواصة التي فقدت قبل عام وعلى متنها أفراد طاقمها المكون من 44 شخصا.





وذكرت القوات البحرية الأرجنتينية ـ في تغريدة لها على موقع " تويتر" حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم السبت ـ إنه تم العثور على حطام الغواصة بمساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق 800 متر.





يذكر أن الاتصال بالغواصة "سان خوان " فقد في 15 نوفمبر عام 2017 ، بينما كانت في طريق عودتها من مهمة دورية في أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب أمريكا اللاتينية إلى قاعدتها في مار ديل بلاتا (نحو 400 كلم جنوب بوينس آيرس)، وأعلنت القوات البحرية الأرجنتينية يوم 30 نوفمبر الماضي وقف محاولات إنقاذ طاقم الغواصة، فيما كانت أعمال البحث عنها مستمرة.





و"سان خوان" واحدة من ثلاث غواصات في الأسطول الأرجنتيني. ويبلغ طولها 65 مترا وعرضها سبعة أمتار، ألمانية الصنع . وتم تجديدها بين عامي 2007 و2014 لتمديد صلاحية عملها زهاء 30 عاما.



