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لسعد اليعقوبي: "التراجع عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول ، غير وارد ، دون التوصل الى اتفاق "

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
لسعد اليعقوبي: التراجع عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول ، غير وارد ، دون التوصل الى اتفاق
لسعد اليعقوبي
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محمد وليد الجموسي
 
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الجمعة، ان "تراجع الجامعة العامة عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول ، غير وارد ، دون التوصل الى اتفاق".

وقال في تصريح اعلامي خلال الاجتماع القطاعي لاعضاء الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقيروان الذي انعقد عشية اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، "انه من مصلحة الجميع الدفع الى المفاوضات باسرع نسق ممكن لتفادي مقاطعة الامتحانات".

واعرب عن الامل في الرجوع الى طاولة المفاوضات مع وزارة التربية "باكثر جدية " قبل انطلاق امتحانات الثلاثي الاول يتم بموجبه التوصل الى امضاء اتفاق.

وفي جانب يتعلق برفض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لقرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول، اعتبر اليعقوبي ان علاقة الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالمكتب التنفيذي علاقة يضبطها القانون الاساسي والنظام الداخلي، مشيرا الى ان كل الخلافات التي يمكن ان تطرأ لا يمكن لها ان "تحل الا داخل البيت الداخلي" وفق تعبيره.

واضاف ان الجامعة "حريصة على علاقتها بالمركزية النقابية التي كانت دائما في صف الشغالين والعمال وتبحث عن حلول لمشاغلهم".
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