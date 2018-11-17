البرتغال تتحدى إيطاليا في غياب رونالدو

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره البرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أمم أوربا.





ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على إيطاليا صاحبة الوصافة، بينما يحتل بولندا المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.





وتبدو حظوظ منتخب البرتغال فى التأهل للدور نصف النهائى بمسابقة دورى الامم الاوروبية هى الأوفر، لاسيما وأنه يمتلك مباراة أخرى أمام بولندا فيما يخوض منتخب ايطاليا مباراته الأخيرة فى دور المجموعات.





ويغيب عن منتخب البرتغال في مباراة اليوم، كريستيانو رونالدو الهداف التاريخى لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبى بلاده خوضا للمباريات الدولية.





ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع من نفس الشهر، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتى نصف نهائى، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسران فى مباراة لتحديد المركز الثالث.



