البيان: الإمارات تحرص على دعم مساعي إحلال السلام في اليمن

أكدت صحيفة إماراتية، حرص دولة الإمارات وتحالف دعم الشرعية، على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في مساعيه لإحلال السلام، وإعادة الاستقرار للبلد الشقيق المنكوب، وترى في مساعيه جهداً متمماً لجهود التحالف العربي، الذي يتبنى استراتيجية حازمة تتصدى للأجندات الظلامية المشبوهة التي تنفذها الميليشيا الحوثية لمصلحة قوى إقليمية، لا تضمر الخير لليمن، ولا للمنطقة.





وأشارت صحفية البيان الإماراتية، في افتتاحيتها لهذا اليوم، بالقول: إنه ومن هذا المنطلق، حرص تحالف دعم الشرعية على فعل كل ما يمكن لإيجاد ظروف مواتية للعملية السياسية، تفتح باب الأمل أمام اليمنيين، وتعيد بلدهم الممزق إلى محيطه العربي، ومساره التنموي.





وتابعت: "اليوم، تتضافر ظروف مبشرة يمكنها أن تجبر ميليشيات الحوثي على التعامل بجدية مع جهود المبعوث الدولي، والتوقف عن المراوغة، ومحاولة كسب الوقت، لا سيما أن الواقع الميداني يضعها أمام خيارات صعبة، لا يسهل تجاوزها أو الالتفاف عليها؛ فقوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي تضيق الخناق عليها من كل جانب، وتضع الحوثي أمام النهاية المحتومة لمغامرته البائسة، التي حاول من خلالها اختطاف اليمن".





وأكدت الصحفية بإن "الارتباك الذي تعيشه ميليشيا الحوثي الإيرانية، وحالة الانهيار الميداني التي تعانيها، تمد اليمنيين بالأمل في أن بلادهم تتجه للانتصار، وأن ساعة الخلاص من ربقة المشاريع الظلامية قريبة، وأن الشرعية المدعومة بالتحالف العربي مؤهلة وقادرة على صنع مستقبل جديد، يعيد اليمن لمحيطه العربي".





ولفتت أنه "ليس بوسع ظلاميي الحوثي الحيلولة دون ذلك، مهما فعلوا، فالخيارات واضحة: أما الهلاك في الميدان، أو الإصغاء إلى صوت العقل والسلام".



