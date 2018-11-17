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اليوم.. مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه لاعتماد قرارات قطاع الكرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
اليوم.. مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه لاعتماد قرارات قطاع الكرة
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علي نبوي
 
يستكمل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه في الخامسة من مساء اليوم، لاعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم بالنادي.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في جلسته الخميس الماضي حل لجنة الكرة وإعادة تشكيلها من جديد مع توجيه الشكر إلى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وعلاء عبد الصادق على جهدهم خلال الفترة السابقة.

وسيناقش المجلس في جلسته عدد من الموضوعات الهامة والتي في مقدمتها تولي سيد عبد الحفيظ منصب المدير الرباضي بدلا من عبد العزيز عبد الشافي، وإمكانية الاستعانة بعادل عبد الرحمن بمنصب المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول، مع تولي محمد يوسف المدرب العام مهمة مدير الكرة بالفريق الأحمر.
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