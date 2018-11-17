الإمارات تسير قافلة مساعدات إغاثية لمحافظة أبين

في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المحافظات المحررة، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية تحمل مساعدات غذائية لسكان منطقة خبر المراقشة بمديرية خنفر بمحافظة أبين.





واحتوت المساعدات الإغاثية على 1500 سلة غذائية متكاملة تم توزيعها على سكان الخبر وذلك عبر مندوبين لكافة قرى المنطقة والتي تجاوزت الثلاثين قرية، والتي حرمت من أبسط الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية منذ سنوات.





وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج الاستجابة الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين خاصة والمحافظات المحررة من المليشيا الانقلابية عامة.



