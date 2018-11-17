هل قامت قطر بإعداد إرهابي ليصبح رئيساً للمنطقة الصومالية؟

أصبح أبو منصور مختار روبو نائب القائد والمتحدث السابق باسم حركة الشباب الصومالية أول مرشح رسمي للانتخابات الرئاسية في بيدوة الصومالية المقرر إجراؤها في 17 نوفمبر تشرين الثاني





جماعة الشباب ، وهي جماعة إسلامية سياسية في الصومال تربطها صلات إيديولوجية بتنظيم القاعدة ، تصنف دوليا على أنها جماعة إرهابية من قبل دول بينها الولايات المتحدة.





نفذت الجماعة العديد من التفجيرات الانتحارية التي استهدفت المقار الدبلوماسية للبلدان الأجنبية وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.





في عام 2012 ، خصصت الإدارة الأمريكية 5 ملايين دولار لأية مخبرين يكشف عن معلومات يمكن أن تساعد في إلقاء القبض على روبو. ومع ذلك ، في يوليو 2017 ، أصدرت وزارة الخارجية قرارًا بإلغاء المكافأة بعد تأكيدها أنه كان يتفاوض سراً مع الحكومة الصومالية.





ووفقاً لتقارير إخبارية صومالية محلية ، أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أن روبو كان أول مرشح يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في جنوب غرب الصومال.





في أغسطس 2017 ، أعلن الجيش الصومالي رسمياً أن روبو قد غادر حركة الشباب وانضم إلى صفوف الحكومة.





ويحذر المراقبون من أن روبو قد يكون حيلة من جانب الحكومة القطرية بعد أن نشرت جماعات منافسة صومالية وثيقة تؤكد الدور الذي لعبته الدوحة في وجهه الجديد. وقال المراقبون إن له علاقات بالبلاد خاصة بعد أن ساعدته وسائل الإعلام في قطر على محاولة الكشف عن اسمه.



