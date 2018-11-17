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مصادر: قطر تبيع خام الشاهين تحميل يناير بأقل متوسط علاوة في 8 أشهر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:28 ص
مصادر: قطر تبيع خام الشاهين تحميل يناير بأقل متوسط علاوة في 8 أشهر
خام الشاهين
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وكالات
 
كشفت مصادر تجارية إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل يناير عبر مزاد بمتوسط علاوة 0.34 دولار للبرميل عن أسعار دبي المعروضة، وهي أقل علاوة في ثمانية أشهر.

وانخفضت فروق الأسعار الفورية لخامات الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى في عدة شهور، بسبب وفرة الإمدادات، بعدما سمح إعفاء من العقوبات الأمريكية لمشترين آسيويين بمواصلة استيراد النفط الإيراني، إلى جانب رفع منتجين آخرين في الشرق الأوسط مستوى إنتاجهم.

وقالت المصادر مشترطة عدم كشف هويتها إن قطر للبترول باعت شحنات إلى تشاينا أويل وشل وجيه.اكس نيبون بعلاوات بالغة التفاوت بين 0.10 و0.55 دولار للبرميل.

وقالت المصادر إن قطر للبترول حددت سعر خام الشاهين تحميل يناير في العقود محددة المدة بعلاوة 0.51 دولار للبرميل.

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