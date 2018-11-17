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مصطفى فتحي يرحب بالانضمام لبيراميدز

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:22 ص
مصطفى فتحي يرحب بالانضمام لبيراميدز
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الفجر الرياضي
 
رحب مصطفى فتحي نجم الزمالك بالانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل غيابه المستمر عن مباريات فريقه.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات، بين فتحي ومسؤولي بيراميدز وجهازه الفني، لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق.

ولم يشارك لاعب الزمالك إلا في مباراتين فقط، هذا الموسم، أمام بتروجيت وإنبي.

يُذكر أن مصطفى فتحي كان قريبا من بيراميدز، في بداية الموسم الجاري، إلا أنه رفض الرحيل حينها، وتمسك بالبقاء في القلعة البيضاء.

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