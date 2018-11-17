عاجل - السعودية | "الحصيني" يحدد مواقع أمطار "غدق" حتى ليلة الأحد

توقع عبدالعزيز الحصيني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات)، استمرار هطول أمطار "غدق" اليوم السبت وليلة الأحد، على أجزاء من مناطق المملكة.





وأشار الحصيني إلى أن المواقع المتوقعة لهطول الأمطار، تشمل مكة والطائف وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة والباحة وبيشة وجازان وشقراء والمجمعة وجنوب القصيم وعفيف وغرب الأفلاج والشرقية وجنوب المدينة.





من جانبه، نبه مختص الأرصاد الأول حسن كراني إلى منخفض حركي متمركز على ليبيا يتحرك إلى الشمال الشرقي ويصل مع نهاية الـ48 ساعة القادمة إلى جنوب غرب تركيا؛ ما سيساعد على نشاطٍ وعدم استقرارٍ منتصفَ الأسبوع.





وأضاف: "أما طقسنا فغائم جزئيًّا على جنوب الغربية وجنوبًا حتى جازان وشرق المرتفعات وأجزاء من الوسطى والشرقية، خاصةً الجنوب مع فرصة زخات مطرية".





وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- تكونًا للسحب الرعدية الممطرة، تصحبها رياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، فيما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.



