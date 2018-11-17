الجبير: قطر وتركيا تشنان حملة إعلامية شرسة ضد المملكة

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية، ومن المؤسف محاولة تسييسها.





وقال خلال مؤتمر صحفي إن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات فيما يتعلق بقضية "خاشقجي"، مؤكدًا أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها.





وأكد أن قضية خاشقجي لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران، فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن.





وأضاف "الجبير"، أن المملكة لديها جهاز قضائي مستقل وفعّال وترفض تدويل قضية "خاشقجي"، خاصة وأن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية، لافتا إلى أن التحقيقات في القضية تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى.





وأكد أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليس له أي علاقة بقضية "خاشقجي"، وأننا ملتزمون بمحاسبة المتورطين في الجريمة، مشيرًا إلى أن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية، ومن المؤسف محاولة تسييسها.





وتابع "الجبير"، خلال المؤتمر الصحفي: "تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات تقديم الأدلة التي تملكها في قضية خاشقجي، ومن لديه أدلة ومعلومات في قضية "خاشقجي" فليقدمها للقضاء السعودي"، مؤكدا أن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتل "خاشقجي".



