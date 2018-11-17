تعرف على طقس اليوم السبت في محافظة الأقصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم بمحافظة الأقصر، متوقعة اعتداله نهارًا، وبرودته ليلًا.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل اليوم في محافظة الأقصر، الصغرى منها 13، والعظمى 26.



وأشارت إلى عدم ظهور السحب في محافظة الأقصر، كما ان الرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

