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اليوم.. الأهلي يواجه فريق الشباب وديا استعدادا للوصل الإماراتي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
اليوم.. الأهلي يواجه فريق الشباب وديا استعدادا للوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العاشرة من صباح اليوم مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 97 في إطار التحضير لمواجهة الوصل الإماراتي المقبلة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم لاعبيه الدوليين محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن والذين شاركوا في فوز منتخب مصر على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا المقبلة بالكاميرون 2019.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر، لتجهيز لاعبيه قبل مباراة الوصل المقبلة، والوقوف على مستواهم.

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